Eerste vliegtuig met 8 ton humanitaire hulp geland in Soedan, al 32 Belgen en gezinsleden geëvacueerd

Het vliegtuig vertrok vanuit de Jordaanse hoofdstad Amman en landde in Port-Soedan, in het oosten van het land. Aan boord 8 ton humanitaire hulp, waaronder "chirurgisch materiaal", waarmee zo'n 1.500 mensen behandeld zouden moeten kunnen worden. Er is ook humanitair personeel meegereisd.

Hoewel er zeker nood is aan veel meer, komt de hulp geen dag te vroeg. In de gebieden waar gevochten wordt, zijn de meeste ziekenhuizen buiten dienst, waardoor slachtoffers van het geweld niet verzorgd kunnen worden, maar evenmin gewone patiënten met gezondheidsproblemen die niets met het geweld te maken hebben.

"We hopen dat we dit materiaal naar de meest kritieke ziekenhuizen in de hoofdstad kunnen krijgen", zei Patrick Youssef, de regionale directeur voor Afrika van het Internationale Rode Kruis. Landen in de hoofdstad Khartoem, waar de zwaarste gevechten plaatsvinden, was onmogelijk omdat het luchtruim boven de hoofdstad gesloten is. Bovendien is de luchthaven en de omgeving ervan een van de zones waar het zwaarst gevochten wordt.