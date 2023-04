Zeemeermin met "siliconenborsten en enorme kont" doet Italianen raar opkijken

Monopoli is een kleine stad in de zuidelijke regio Puglia, net boven de hak van de laars. In het noorden van de stad is onlangs een nieuw plein aangelegd, het Piazza Rita Levi-Montalcini, genoemd naar de Italiaanse wetenschapster, Nobelprijswinnares en politica. Speeltoestellen voor kinderen, een groene zone, zitbanken... en ruimte voor kunst. En het is die kunst die nu enige commotie veroorzaakt.

Afgelopen week werd een beeld van een zeemeermin op een robuust stenen platform geplaatst. De zeemeermin kijkt vanuit de hoogte in de richting van de zee, de kustlijn ligt niet zo ver daarvandaan. De naam van het beeld, "Il mare" (de zee, red), is dan ook niet toevallig gekozen. Het beeld werd bedacht en gecreëerd door kunststudenten aan het IISS Luigi Russo in Monopoli, in opdracht van het stadsbestuur.