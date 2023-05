Supporters van KV Mechelen verzamelen in stadion na verlies in de Beker: "We blijven achter onze ploeg staan"

De supporters van KV Mechelen zijn ontgoocheld na het verlies van hun club in de finale van de Beker van België. Toch worden er veel fans verwacht in het stadion dat na de match openging. Ze willen er straks hun spelers bedanken voor het afgelopen seizoen. "We hebben de match in een café gevolgd. Antwerp lag in het voordeel maar je hoopt natuurlijk toch altijd dat je wint. KV Mechelen heeft zijn best gedaan. Of we nu winnen of verliezen, je blijft achter de ploeg staan. We kunnen hier wel het einde van het seizoen vieren."