Supporters van Malinwa en familie van Antwerpspeler Corbanie in Heffen samen op de bus naar bekerfinale: "Buurt boven alles"

Tim Van Mol is één van de organisatoren van de bustrip en is blij dat het buurtgevoel vandaag overheerst. "Onze overbuur is Kobe, 17 jaar en talent bij Antwerp. Hij heeft in de halve finale de vierde strafschop genomen en gescoord. Voor onze wijk is dit ongelooflijk. Het is echt een unicum dat we dit kunnen meemaken. Het is heel sportief van de familie van Kobe dat ze met ons meerijden en in ons supportersvak gaan zitten."