Het gaat momenteel goed met ongeneeslijk zieke Tore (24), zoon van acteur en regisseur Mathias Sercu: "Dit is allemaal een extraatje"

Eén van de rode draden in Tores leven is zijn vriendin Frauke. Hun relatie startte toen Tore al wist dat hij ziek was. "Het gaat super. We hebben ups en downs, natuurlijk. Maar de kern, die zit heel goed. Frauke is een prachtig persoon en ik denk dat zij mij ook een prachtig persoon vindt. Maar hoe dat het voor haarzelf loopt, is natuurlijk moeilijker. Zij is niet even open als ik, ze kan niet altijd even makkelijk alles onder woorden brengen."