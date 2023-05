Vilvoorde tevreden over jaarlijkse Troostkermis: "Nog steeds met Jaarmarkt met dieren"

In Vilvoorde is de 195ste editie van de Troostkermis van start gegaan. Dit jaar vindt die plaats van 29 april tot 7 mei. Tijdens het evenement staat de kermis op de Grote Markt van Vilvoorde. Naar jaarlijkse gewoonte is er ook een kunsttentoonstelling. Er is ook weer een Jaarmarkt op 1 mei, waar verschillende dieren worden tentoongesteld die prijzen kunnen winnen tijdens de landbouwprijskampen.