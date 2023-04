Vaten met mogelijk drugsafval gevonden in bossen van Mol-Postel

In de bossen van Mol-Postel, in de buurt van de grens met Nederland, zijn 30 vaten aangetroffen waar vermoedelijk drugsafval in zit. Ze waren gedumpt in een gracht langs een zandweg. Een voorbijganger had de vaten opgemerkt en de hulpdiensten verwittigd. Die stelden een ruime perimeter in. Het parket onderzoekt of het om afval uit een drugslabo gaat. De civiele bescherming zal ter plaatse komen om de vaten mee te nemen.