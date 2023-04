Wat zijn "free party's"? Hoe zit het met de veiligheid? En waarom wordt de illegale rave in Sint-Truiden niet gewoon stilgelegd? 

De essentie van een free party is de geluidsmuur waarvoor de feestvierders dansen. Dat is letterlijk een muur van luidsprekers", zegt Nerinckx. "De muziek, en niet de dj, krijgt een centrale positie. De dj staat achter of naast het publiek in plaats van ervoor. Heel vaak ben je als feestvierder zelfs niet op de hoogte van wie er nu precies aan het draaien is. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld in dancings of discotheken."