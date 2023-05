Vlaams Belang wil belasting op arbeid verlagen: "150 euro netto per maand meer voor "hardwerkende Vlamingen"

Tijdens de jaarlijkse 1 mei-bijeenkomst van het Vlaams Belang klaagt partijvoorzitter Tom Van Grieken aan dat de belasting op arbeid te hoog is in ons land. Op deze Dag van de Arbeid lanceert de partij daarom twee concrete voorstellen om de belasting op arbeid te verlagen. Volgens Van Grieken zouden die "het nettoloon van de hardwerkende Vlaming met 150 euro per maand moeten verhogen".