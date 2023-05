66ste O-parade en 25ste parade van Genkse Belleman lokt 40.000 bezoekers in Genk

Een van die bellemannen is de belleman van Veurne, Joris Goens. "We zijn hier met een delegatie van ongeveer 30 mensen, waaronder 17 bellemannen verspreid over het hele land. Er zijn ook veel dames mee, die in aangepaste klederdracht meegaan: we noemen dat de escortedames. Maar daar moet je niet anders bij denken, hoor. Een hele groep bellemannen, dat is een kleurrijk spektakel. Ik ken Jempi al sinds het Belgisch kampioenschap voor bellemannen in 2010."