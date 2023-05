Bewijslast voor aanvechten B- of C-attest komt bij ouders, "om te tonen dat we aan de kant van de leerkracht staan"

De klassenraad moet niet langer bewijzen dat de beslissing terecht is, leerlingen of ouders moeten bewijzen dat de beslissing onterecht is. Komt er toch een juridisch geschil, dan zal de overheid de kosten dragen in plaats van de scholen. Daarvoor wordt een juridisch fonds opgericht, dat ook kan worden ingezet als bijvoorbeeld een leerkracht slachtoffer werd van geweld of pesterijen.

De decreetswijziging voert een vermoeden van deskundigheid in voor de leerkracht, zoals dat nu al bestaat voor onder meer agenten en treinconducteurs. "Het betekent dat de partij die het proces aanspant, het bewijs moet leveren", zegt minister Weyts.