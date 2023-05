Blauwalg op recreatievijver van Hazewinkel Sport Vlaanderen in Willebroek: recreatie- en captatieverbod

"Alle activiteiten worden verplaatst naar het wateroppervlak De Bocht, vlakbij. De vijver had de voorbije jaren ook al te kampen met blauwalg. Dit geval is toch uitzonderlijk vroeg", vertelt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). "Het verbod wordt wekelijks geëvalueerd. Vrijdag zullen we bekijken of de maatregelen verlengd moeten worden."