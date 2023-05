Boer Jos verliest volledig bietenveld door rave party in Brustem

Boer Jos blijft dan ook achter in zak en as. “Ik vind het spijtig dat de overheid dit heeft laten gebeuren”, klinkt het. “Iedereen zijn pleziertje, maar dat is geen pleziertje meer.” Hij heeft ook de feestvierders gesproken die over zijn veld liepen. “Ze hebben in mijn gezicht gespuwd”, klinkt het. “Ik ben dan maar weggegaan, want ik had schrik dat ik niet meer uit het veld zou komen als ik gereageerd had.”