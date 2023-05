Drie Gentse vestigingen Delhaize met rode verf besmeurd door "solidaire burgers"

In Gent zijn drie vestigingen van Delhaize besmeurd met rode verf en met de slogan "Boycot, burgers solidair". Het gaat om de winkels van de supermarktketen aan De Sterre, de Watersportbaan en in Ledeberg. Enkel de vestiging in Wondelgem bleef buiten schot. In een persbericht eisen de actievoerders onder de naam "deHellaize" de actie op en beweren ze in naam te spreken van burgers die solidair zijn met de werknemers van Delhaize. De politie is een onderzoek gestart.