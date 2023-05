Drukke 1 mei voor brandweer Brussel: zinkend binnenschip en brand in appartement

Kort na 7 uur vanmorgen moest de brandweer uitrukken naar de Willebrord van Percklaan in Evere. Daar was brand uitgebroken in een flat op de derde verdieping. De bewoner had een pan met oververhitte olie, die in brand was gevlogen, leeggegoten in het toilet. Door het contact met het water onstond een enorme steekvlam. De bewoner raakte als bij wonder niet verbrand. De flat is door de brand onbewoonbaar.