Fransen blijven protesteren tegen pensioenhervorming: "De wet is aangenomen, maar nog niet verteerd"

Veel volk of niet, de vakbonden hoopten in elk geval op een rustige betoging, zonder geweld en vernielingen. Maar dat lijkt ook nu weer niet te lukken. In de hoofdstad is er een ware veldslag aan de gang tussen de politie en extreme relschoppers.

De optocht was nog maar net begonnen of honderden relschoppers begonnen al bankfilialen te vernielen, stelde VRT NWS-journalist Steven Decraene ter plaatse vast, waarna ze ook de confrontatie met de politie opzochten. En ook in Nantes en Marseille kwam het tot opstootjes en vernielingen.

In Parijs zou er sprake zijn van zo'n 1.000 extremisten die zich onder de betogers hebben vermengd. Zo'n 5.000 agenten en gendarmes waren opgetrommeld om de rust in de hoofdstad te bewaren. In heel het land gaat het om 12.000 agenten en gendarmes.