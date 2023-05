Gemeente Temse kan auto’s die voor geluidshinder zorgen voor minstens drie dagen in beslag nemen

In de gemeenteraad van Temse is een nieuw politiereglement goedgekeurd dat de overlast strenger wil aanpakken. De meest opvallende maatregel is dat de politie wagens in beslag kan nemen als ze voor geluidsoverlast zorgen. Het gaat dan vooral om zogenaamde boomcars, auto’s met gepimpte geluidsinstallaties, of wagens met aangepaste uitlaten of motoren die voor veel lawaai zorgen.

"De politie kwam al tussen en stelde pv’s op, maar we gaan nu een stap verder om dat het parket en het gerecht weinig gevolg geeft aan die feiten. We hebben beslist dat de wagens minstens voor drie dagen in beslag kunnen genomen worden, met ook nog eens een GAS-boete erboven op." Ook de takelkosten zijn voor de rekening van de overtreder.