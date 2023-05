Groen Genk start petitie tegen plannen NMBS om treinen te schrappen in Genk

De NMBS besloot namelijk de piekuurtreinen in Genk af te schaffen. “En dat terwijl het aanbod hier al heel zwak is. Er is als centrumstad maar een trein per uur, behalve die enkele piekuurtreinen.” En de treinen die er zijn, zijn ook niet vlot genoeg volgens Groen Genk. “We kregen een reactie dat het meer dan drie uur duurt om met de trein naar Turnhout te gaan. Dat is bijna even lang als vanuit Hasselt naar Parijs.”