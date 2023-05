Meiboomplanting in Zoutleeuw lokt veel publiek

In Zoutleeuw is opnieuw een meiboom geplant en dat was de eerste na drie jaar onderbreking door de coronacrisis. De twee overgebleven schuttersgilden, die van Zoutleeuw en Halle-Booienhoven stonden in voor de organisatie. Er was een optocht door het stadscentrum, folkloristische dansen en de boogschutters konden hun talenten tonen op de liggende wip. Hoogtepunt was de meiboomplanting. "Die ging in het verleden door op de Grote Markt, maar is nu verhuisd naar de OCMW-campus", vertelt schepen Dries Matterne (CD&V). "Hier hebben we een heel mooi park waar we terecht kunnen en hier kan de meiboom in volle glorie schitteren. En de grote publieke opkomst is echt ongezien voor de 1 mei-boomplanting in Zoutleeuw", zegt een tevreden Dries Matterne.