Honderdtal varkens gestorven na stalbrand bij kweker in Rollegem

De brand in de varkensboerderij in de Moeskroensestraat ontstond rond 20.30 uur gisterenavond. De kleinzoon van de zaakvoerders vierde zijn communiefeest op het erf. De familie was dus aanwezig toen het vuur is opgemerkt. Ze schoten meteen in actie om zo veel mogelijk dieren te redden. Ook de brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Maar bijna een kwart van de varkens kwam toch nog om. Door de isolatie in de stal was er heel veel rook. De rookpluim was tot in Kortrijk te zien.