Ruim 3.000 vacatures in ons onderwijs, toch werken 2.500 Vlaamse leraren in Nederland: wat kunnen we daarvan leren?

Daarnaast is het tekort aan ondersteunend personeel voor Vlaamse leerkrachten vaak zwaar. Hoewel er in alle scholen wel zorgleerkrachten aanwezig zijn, valt die ondersteuning door het lerarentekort al gauw weg. Zo sta je er als leerkracht toch nog alleen voor.

Onbegrijpelijk voor juf Nele die heel wat ondersteuning ervaart in haar school in Nederland. Onder meer via onderwijsassistentes. Een functie die bij ons niet bestaat, maar in Nederland in het leven is geroepen, specifiek voor de ondersteuning van leerlingen en zo dus ook leerkrachten. "Zelfs bij onze kleuters, krijgen we dat extra paar handen in de klas." Een maatregel waar het Katholiek Onderwijs hier in Vlaanderen al langer voor pleit.