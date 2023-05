In Kluisbergen opent sculptour: beeldentuin met 250 beelden

"Onze tuin is 3,5 hectare groot", zeggen Lieve Roeland en Piet Willequet. "Voor het tweeëntwintigste jaar op rij openen we onze tuin voor Sculptour, een openlucht expositie van 74 internationale kunstenaars." Zo een grote tuin vergt onderhoud. "Ik moet minstens een dag per week in de tuin werken", zegt Piet. "Anders red ik het niet. Onze tuin is de Vlaamse Ardennen in het klein. We hebben water en een bosje en het gaat ook serieus op en neer. Door het spel van bomen ontstaan natuurlijke kamers."

De tuin en de galerie zijn gedurende de hele zomer op afspraak toegankelijk tijdens het weekend en op feestdagen van 14 tot 19 uur. Je trekt best wat tijd uit, want de wandeling is vrij lang en in de galerie staan ook nog een 70-tal werken. De inkomprijs (10 euro) gaat naar het onderhoud van de tuin.