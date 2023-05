Jette heeft voor het eerst in tientallen jaren (even) een Vlaming als burgemeester

Joris Poschet (LB-Jette) is van 1 tot en met 5 mei waarnemend burgemeester van Jette. Dat is ongetwijfeld een kleine voetnoot in de politieke geschiedenis van de gemeente, ware het niet dat het al tientallen jaren geleden is dat die eer een Vlaming te beurt viel. "Omdat geen van de andere collega's in het college haar kon vervangen, heeft burgemeester Claire Vandevivere mij gevraagd om als waarnemend burgemeester op te treden. Ik heb even een rondvraag gedaan, en het is minstens 40 jaar geleden dat een Vlaming tijdelijk de gemeente leidde. Dat maakt me stiekem toch wat trots", zegt Poschet.