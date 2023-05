Grootste Amerikaanse bank JPMorgan Chase neemt noodlijdende First Republic Bank over

De FDIC, die als curator optreedt in het dossier, was sinds vorige week actief op zoek naar een overnemer. Die is nu gevonden: de deposito's en het merendeel van de activa van First Republic worden verkocht aan JPMorgan Chase, de grootste in de Verenigde Staten.

First Republic was gespecialiseerd in privaat bankieren voor welstellende klanten en verstrekte net als Silicon Valley Bank durfkapitaal. In juli 2020 was de bank volgens eigen gegevens de veertiende van de VS. First Republic Bank telde eind vorig jaar 7.200 werknemers. De bank heeft 84 filialen in 8 Amerikaanse staten. Die gaan vandaag open als filialen van JPMorgan Chase.