Kasteel van Bossuit in Avelgem wordt eindelijk gerenoveerd, werken aan wintertuin starten deze maand al

Het beschermde Kasteel van Bossuit is eigendom van twee Franse broers, waarvan een ondertussen gestorven is. Beide heren hadden ruzie over de kosten van een mogelijke renovatie en dus lieten ze maar geen werken uitvoeren. In 2011 stapte het Agentschap Onroerend Erfgoed naar de rechter omdat ze vonden dat een renovatie toch nodig was. Als het kasteel niet voor 2 januari 2025 gerenoveerd is, moet de huidige eigenaar dwangsommen betalen.