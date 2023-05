Koperdieven slaan voor derde keer op korte tijd toe op kerkhof in Meerhout

Op het kerkhof aan de Sint-Trudokerk in Meerhout is er opnieuw koper gestolen. "Het is al derde keer dat dat gebeurt, op hetzelfde kerkhof. De afvoerbuizen zijn al gestolen en nu worden de koperen kruistekens van de graven gestolen en ook koperen vijzen van de gedenkplaatjes worden er afgeschroefd", zegt Walter Verbraeken (N-VA), schepen voor openbare werken.

"We zijn nog aan het tellen om hoeveel graven het gaat. Maar het gaat al zeker om zo'n 30 graven en er komen er zeker nog bij. Het resulteert natuurlijk ook in vernielingen, want ze gaan niet zachthandig te werk", zegt Verbraeken.