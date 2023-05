"Lastige" olifant Arikomban in India verhuisd na conflicten met mensen

Maar naarmate het aantal inwoners steeg en er steeds meer stenen huizen gebouwd werden, kwam het almaar meer tot conflicten. Arikomban beschadigde huizen en winkels in zijn zoektocht naar voedsel. Het kwam ook tot aanvaringen met mensen. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van 7 personen. En het protest van de bevolking begon steeds luider te klinken.

In eerste instantie was het natuurdepartement van de staat Kerala van plan om Arikomban te vangen en van hem een getrainde olifant in gevangenschap te maken. Maar dierenwelzijnsactivisten tekenden protest aan bij het gerechtshof in Kerala. "Hoe kunnen we alle olifanten gaan vangen en hen in gevangenschap houden?", klonk het.