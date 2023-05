Leger neemt bewaking kerncentrale Doel over van politie die drugscriminaliteit in Antwerpen helpt te bestrijden 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat het bewakingsdetachement van de federale politie, dat nu actief is aan de kerncentrale in Doel, tijdelijk verhuist naar de haven van Antwerpen. De maatregel komt er om de scheepvaartpolitie er te versterken in de strijd tegen de drugscriminaliteit. De bewaking van de kerncentrale wordt voor enkele maanden overgenomen door Defensie, het is niet de eerste keer dat het leger er bijspringt. De maatregel geldt al zeker tot het einde van dit jaar en zorgt voor een versterking van een 60-tal agenten in de Antwerpse haven.