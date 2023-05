Liberalen willen beperking werkloosheid in de tijd bespreken binnen regering, maar PS weigert discussie

Vandaag, tijdens de 1 mei-bijeenkomst van de Franstalige liberalen in Tour en Taxis in Brussel, haalt Bouchez het thema opnieuw aan. "Als we de belastingen willen verlagen, moeten er meer mensen aan het werk en moeten we ook de arbeidsmarkt en de werkloosheid hervormen."

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert woonde de meeting van zijn Franstalige zusterpartij bij en zei dat de liberalen "de beperking (van de werkloosheidsuitkeringen) tot twee jaar op de tafel van de regering" zullen leggen.

"We moeten niet wachten op de verkiezingen", voegt Bouchez eraan toe. "Alles wat we nu al kunnen doen, moeten we doen, in het belang van ons land en zijn tweehonderdjarig bestaan in 2030."