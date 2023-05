Bestuurder met levenslang rijverbod uit verkeer gehaald in Wilrijk

Een interventieploeg kwam de man op het spoor toen ze hem het kruispunt zag oprijden van de Groenenborgerlaan met de Beukenlaan. Omdat de politie zelf door het groen reed, was de kans groot dat de bestuurder rood had. De politie besliste om de bestuurder te controleren. Maar toen de zwaailichten en sirene aangingen om de auto uit het verkeer te halen, wilde de man niet stoppen. Ondertussen kwam de politie te weten dat de man ook een levenslang rijverbod had.