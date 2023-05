Man Van 57 sterft na motorongeval op de Roeselaarseweg in Torhout

Het ongeval gebeurde gisteren rond 18 uur. De motorrijder van 57 had al twee andere bestuurders ingehaald. Toen hij het opnieuw probeerde, ging het fout. Hij reed tegen een berm in het midden van de weg en raakte ook een verkeersbord. Zijn motorfiets werd de lucht in geslingerd en belandde tussen de trekker en de oplegger van een vrachtwagen. De vrachtwagenbestuurder probeerde nog om een aanrijding te voorkomen, maar kwam dwars over de weg en het fietspad te staan. De motorrijder stierf ter plekke. De vrachtwagenbestuurder was zeer onder de indruk van het ongeval.