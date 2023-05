N-VA Leuven hekelt nieuw ontwerp Martenlarenplein: "Nog steeds onveilig voor voetgangers en fietsers"

Verlinden pleit ervoor om in het nieuwe ontwerp duidelijk aan te geven wie waar mag rijden. "Zo kan een zebrapad bij de in- en uitgang van de voetgangerstunnel bij het station of een fietspad al wonderen doen. Daarnaast is er ook een ondergrondse voetgangerstunnel die loopt van de parking van het station tot aan het Martelarenplein. Daardoor kunnen voetgangers de drukke weg nu al veilig ondergronds oversteken. Maar helaas weten niet veel mensen dat die er is. De ondergrondse oversteekplaats beter signaleren zou dus ook al kunnen helpen."