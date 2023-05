Marloes was op de free party in Sint-Truiden: "Illegaliteit is niet het doel, het gaat om vrijheid"

Respect is volgens Marloes ook belangrijk tijdens zo'n rave. Tussen de feestvierders, maar ook naar de omgeving toe. Ze zegt dat het altijd de bedoeling is om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. In Brustem werd het terrein zo goed als volledig opgeruimd achtergelaten. "Ik begrijp dat buurtbewoners nu zullen denken "Gaat zij over respect beginnen?!". Ik heb veel buren gesproken die het leuk vonden. Dat mensen niet kunnen slapen wensen we natuurlijk niemand toe". De plaats kon ook beter gekozen worden, vindt Marloes. "Het was broedseizoen, dan kan je beter niet in een bos gaan feesten".