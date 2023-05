Schattenjacht naar nazischat in Nederland levert niets op

Bink geeft meteen ook aan dat er niet meer verder zal worden gezocht. "We gaan het hierbij laten", zegt hij. De lokale historische kring is ondanks het gebrek aan een schat niet teleurgesteld. "Het is net als het Monster van Loch Ness, dat is ook nooit gevonden, daar kun je het mee vergelijken", zegt Joke Honders van die kring aan NOS. "De schat is niet gevonden, maar we kunnen er een mooi verhaal omheen maken."

Schepen Pieter Neven van de gemeente Buren, waar Ommeren een deelgemeente van is, hoopt dat desondanks het tegenvallende resultaat dit meteen ook het einde is van de schattenjacht. "Het was niet leuk wat er hier gebeurde toen de kaart bekend raakte", zegt hij aan NOS. "Mensen gingen op andermans terrein een gat van anderhalve meter graven. Dat is niet fijn, dus we werden dat wel zat."