Nieuwe groepen bedevaarders ontdekken Scherpenheuvel bij start bedevaartseizoen

"Wij stellen vast dat individuele bedevaarders of zelfs groepen onaangekondigd komen", ziet Van Hilst. "Ik had vorige zondag nog een zesde studiejaar uit Geetbets, die zijn te voet gekomen, en ook de ouders zijn meegekomen. Nieuwe tradities noem ik dat en dat valt dan mee, we gaan dat volgend jaar opnieuw doen. Zo ontstaan er nieuwe groepen. Vaak gebeurt dat uit een bepaalde nood en solidariteit met vrienden of collega's of familie, die ziek zijn. En zo willen we toch tonen dat we begaan zijn, betrokken zijn, we gaan naar Scherpenheuvel."

"De klassieke bedevaarder komt naar de basiliek, komt wat bidden of komt naar de eucharistieviering, steekt een kaars aan. Sommigen gaan de kruisweg of de rozenkransweg in groep of alleen. Wij begeleiden dat als men dat wil. Er is ook altijd een priester aanwezig voor zegeningen en dergelijke. We zijn gastvrij. De deur staat open en de harten ook", besluit pastoor Luc Van Hilst.