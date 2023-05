Zeker 25 gewonden bij nieuwe Russische raketaanval op Oekraïne

Rusland heeft vannacht opnieuw verschillende raketten afgevuurd op doelwitten in Oekraïne. Het Oekraïense leger zegt dat het 15 van de 18 Russische kruisraketten uit de lucht heeft kunnen schieten. In de regio Dnipropetrovsk, in het oosten, vielen 25 gewonden en werden enkele huizen en appartementsgebouwen beschadigd.