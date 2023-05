Nieuwe terreinen van petanqueclub Da Pipo in Halle ingespeeld

In jeugdcentrum Stroppen in Halle wordt vandaag een groot petanquetoernooi georganiseerd met 32 ploegen. Dat heeft plaats naar aanleiding van de ingebruikname van de nieuwe petanqueterreinen door petanqueclub Da Pipo. Voorzitter Ronny Ceuppens is heel erg blij met de opkomst. "Het is de eerste keer dat er zo'n groot toernooi in Halle plaats vindt. Het gaat om 32 ploegen van drie spelers. We hadden aan het jeugdcentrum gevraagd of we hier mochten komen spelen en ze waren meteen akkoord.

We spelen hier drie keer per week, telkens op dinsdag- en donderdagavond en ook op zondagmorgen. Er zijn hier 16 petanquepleinen aangelegd. De belangstelling voor petanque gaat echt in stijgende lijn. Wij hebben 35 leden bij onze club, maar iedereen is eigenlijk welkom om te komen spelen. De club bestaat uit een heel divers publiek, er zijn Sicilianen bij, Italianen, Hongaren, Spanjaarden, iedereen is welkom, aldus nog Ronny Ceuppens. De aanleg van de petanqueterreinen is betaald via de zogenaamde burgerbudgetten, dat zijn projecten die het gemeenschapsgevoel bevorderen en die door de stad worden betaald.