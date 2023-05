President van ex-Sovjetstaat Oezbekistan verzekert zich via grondwetswijziging van de macht tot 2040

Maar de meest opvallende wijziging is toch vooral in het voordeel van de huidige president, Sjavkat Mirzijojev. De ambtstermijn van een president mag voortaan zeven jaar duren in plaats van vijf. En zoals dat in het verleden ook in andere autocratische regimes is gebeurd, houdt die aanpassing in dat de teller van het aantal termijnen van de zittende president weer naar nul wordt gebracht.

Mirzijojevs tweede ambtstermijn van vijf jaar zou normaal in 2026 aflopen. Met deze grondwetswijzigingen verzekert hij zich van de macht tot 2040. Verkiezingen wint hij sowieso, wat er nog rest van oppositie wordt net als in Rusland en andere ex-Sovjetrepublieken monddood gemaakt.

Het is dan ook geen grote verrassing dat de wijzigingen door zo'n grote meerderheid van de kiezers zijn goedgekeurd. De campagne ernaar toe was eenrichtingsverkeer vanuit de regering en de pers wordt grotendeels gecontroleerd door de overheid. Als Mirzijojev telkens herkozen wordt, wat de verwachting is, zal hij in 2040 24 jaar aan de macht zijn.