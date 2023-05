"Klein clubje superrijken wordt steeds rijker": Raoul Hedebouw (PVDA) pleit in 1 mei-toespraak opnieuw voor miljonairstaks

"Het is hoog tijd dat de belastingen in ons land eindelijk eerlijker worden", herhaalt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw tijdens de jaarlijkse 1 mei-viering van zijn partij de oproep van zijn partij om een miljonairstaks in te voeren. PVDA pleit er al jaren voor om de allerrijksten in ons land extra te belasten en heeft daarvoor een concreet voorstel ingediend in de Kamer: die miljonairstaks zou de staatskas volgens Hedebouw acht miljard euro kunnen opleveren.