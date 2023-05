Illegale rave in Sint-Truiden is afgelopen, 9 mensen gearresteerd: "Op wat hier gebeurd is, staan zeer zware straffen"

De ordediensten hebben geopteerd voor de geweldloze aanpak, benadrukt hij. "We hebben geprobeerd om zo weinig mogelijk uit te dagen, maar zoveel mogelijk druk te zetten." Volgens Lantmeeters zijn er voorbeelden van raves uit Frankrijk en Italië waarbij wel geweld is gebruikt door de politie. "Of kijk naar La Boum (het illegale festival dat in coronatijden in Brussel werd georganiseerd, red.): daar heeft men geprobeerd met 600 politieagenten 2.000 betogers uit elkaar te slaan. Daardoor werd het leed gewoon vergroot en was er veel lichamelijke schade. Dat wilden wij vermijden."