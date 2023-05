Renovatiewerken gestart aan museumschip Mercator in Oostende

"Daarna gaan we aan de tekentafel zitten, want het is de bedoeling dat we die balken in staal namaken. Dat is niet alleen veiliger, maar het gaat ook gewoon langer mee." Ze zullen hetzelfde uitzicht hebben als de oorspronkelijke en zijn goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Mocht de Mercator ooit weer moeten uitvaren, dan zal dat ook mogelijk zijn met de stalen exemplaren.