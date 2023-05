Salvatorianen verlaten Scherpenheuvel na halve eeuw: "Onze opdracht hier is volbracht"

De Salvatorianen zetten zich vooral in voor de jongeren in en rond Scherpenheuvel-Zichem. "De eerste paters kwamen 50 jaar geleden aan in Scherpenheuvel om er de eerste jongerenbedevaart op 1 mei te begeleiden", vertelt Coppin. "Daarnaast namen ze taken op zich in de catechese, het godsdienstonderwijs, de begeleiding van jeugdbewegingen en in sociale activiteiten, met name Broederlijk Delen en Welzijnszorg."