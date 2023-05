Schepen van Merchtem neemt baby mee naar vergaderingen door plaatstekort in kinderopvang

Op 12 januari werd Lien Casier voor de derde keer mama. Lien en haar man wilden hun kersverse dochtertje Suze naar dezelfde crèche laten gaan als hun andere twee kindjes. Maar dat was door de intussen welgekende plaatstekorten in de kinderopvang niet meteen mogelijk. "We waren erg tevreden van de crèche waar onze andere twee kindjes naartoe zijn gegaan, dus we willen dat Suze ook daar wordt opgevangen", vertelt Lien. "Maar in die crèche is pas een plekje vrij in augustus."