Sophie Wilmès (MR) kondigt comeback aan en wordt lijsttrekker in Brussel

Wilmès zette in juli 2022 een stap opzij als vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken in de federale regering om voor haar zieke echtgenoot te zorgen, die kanker heeft. Sindsdien zetelt ze als Kamerlid. Bij haar vertrek verklaarde Bouchez al dat zij de Brusselse Kamerlijst zou trekken in 2024, maar op de 1 mei-bijeenkomst van de partij in Thurn & Taxis werd dat officieel bevestigd.