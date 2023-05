Texaanse politie jaagt al drie dagen op verdachte van schietpartij in huis van zijn buren 

De man zou kort voor de schietpartij in zijn tuin aan het oefenen zijn geweest met zijn geweer. Nadat zijn buren hem gevraagd hadden om op een grotere afstand van hun huis te gaan schieten, zou de man het vuur op hen geopend hebben.

De vader van het gezin, die zijn vrouw en 9-jarige zoon verloor, getuigde achteraf dat hij de man niet eens gevraagd had om te stoppen met schieten, enkel om dat verder weg te doen, omdat zijn baby aan het wenen was. "Hij antwoordde dat hij op zijn eigendom was en kon doen wat hij wilde."

In het huis van de buren waren toen 15 mensen aanwezig, het gezin zelf en een aantal vrienden. Volgens de vader leek zijn buurman van plan te zijn om iedereen te doden.

De politie vond het wapen dat de buurman gebruikte in zijn huis terug, samen met nog enkele andere wapens. Maar van de verdachte is nog geen spoor. "We hebben geen enkele aanwijzing. Hij kan intussen overal zijn", klinkt het bij de FBI.