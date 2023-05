Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden verdedigt optreden van ordediensten bij illegale raveparty

"We hebben in ons land zeer goede inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten, maar er is geen wet die politie toelaat om te infiltreren in geheime groepen op sociale media. Uiteraard zullen we dit analyseren om te bekijken hoe we dit kunnen voorkomen in de toekomst."



Tot slot verdedigde de minister van Binnenlandse Zaken ook haar aanwezigheid op de bekerfinale tussen Antwerp en KV Mechelen, terwijl de Truiense burgemeester en de Limburgse gouverneur wel op het terrein waren. "Ik heb elk uur contact gehad met de diensten ter plaatse, maar de operationele leiding lag bij de gouverneur. Het is niet omdat ik niet voor de camera's stond, dat ik het niet heb opgevolgd", aldus Verlinden.