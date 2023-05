Vrouw levensgevaarlijk gewond in Aalter nadat paard op hol slaat en koets in water belandt

Een vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval met twee koetsen in Aalter, aan het kanaal Gent-Oostende, ter hoogte van Hansbekebrug. "De paarden van één koets zouden op hol geslagen zijn", zegt Johan Meulemeester van de politie. "Ze zijn vermoedelijk tegen het andere voertuig aangebotst." Eén koets is bij het ongeval in het water terecht gekomen. "Eén slachtoffer liep levensgevaarlijke verwondingen op", verklaart Meulemeester. Een paard overleefde het ongeval niet.

Er viel ook één zwaargewonde, twee mensen liepen lichtere verwondingen op. "Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval lopen nu volop", zegt Ignace Dehaene van brandweerzone Meetjesland.