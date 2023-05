100-tal mensen in Waregem voeren actie tegen de plannen om station niet toegankelijker te maken

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) richtte zich na de bekendmaking van de projecten via een kwade brief aan gedelegeerd NMBS-bestuurder Sophie Dutordoir en federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Deze beslissing is een kaakslag voor de vele reizigers in Waregem en omstreken en in het bijzonder voor de mensen met een beperking, zij worden het recht op basismobiliteit ontzegd.”