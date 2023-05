102 vogelsoorten geteld tijdens 24-uur van Schulensbroek in Herk-de-Stad: "Maar een paar gebieden in België waar je zo veel vogels kan zien"

102 verschillende vogelsoorten werden dit jaar in natuurgebied het Schulensbroek in Herk-de-Stad gespot, tijdens de 24-uur van het Schulensbroek, dat al voor de 37ste keer georganiseerd werd. Dit jaar werden op de 3 wandelingen 102 verschillende vogelsoorten gespot. Voor de tweede keer op rij zijn er meer dan 100 soorten gespot. “Vorig jaar hadden we een record met 107 verschillende soorten", zegt initiatiefnemer en vogelkenner Koen Leysen. "Maar dit jaar is ook een zeer goed jaar. Twee jaar boven de 100 soorten, dat zegt iets over het gebied.”