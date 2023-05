2.200 gasten op de kroning van koning Charles III: wie komt en wie (liever) niet?

In eigen land wonen de Britse premier Rishi Sunak en vrouw Akshata Murthy de ceremonie bij. Ook Sunaks voorganger Liz Truss is verzekerd van een zitje in Westminster, net als de Britse actrice Joanne Lumley ("Absolutely fabulous") en de 13-jarige Max Woosey (The Boy in the Tent) die 3 jaar in een tent sliep om geld in te zamelen voor een ziekenhuis.



Volgens de geruchten zat bij Andrew Parker Bowles een uitnodiging in de brievenbus/mailbox. Andrew is de ex-man van koningin Camilla. Ook mode-ontwerpster Stella McCartney en gewezen stervoetballer David en Victoria Beckham (Spice Girls) zouden opduiken. Sarah Ferguson, de ex met wie prins Andrew nog een huis deelt, maakte duidelijk dat ze geen uitnodiging kreeg en dat ook volkomen begreep.